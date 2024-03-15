ДБР повідомило про підозру семи керівникам агролісгоспів Сумщини: що про це відомо (фото)

На продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші.

ДБР та СБУ повідомили про підозру семи керівникам агролісгоспів Сумщини та колишньому заступнику генерального директора обласного комунального підприємства “Сумиоблагроліс”.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, керівники агролісгоспів, порушуючи спеціальну постанову Кабінету Міністрів України, почали продавати ліс не через законні товарні біржі, а напряму через укладення договорів із певними підприємцями за цінами, нижче ринкових.

Водночас на продаж йшли в основному цінні породи дерев: дуб, сосна, вільха та інші. Попередньо, від такої торгівлі лісом держава недоотримала майже 11 млн гривень.

“Під час обшуків вдома та робочих кабінетах фігурантів виявлено готівку у різній валюті еквівалентом майже 3,5 млн гривень. Перевіряється інформація, що ці кошти були отримані в якості “відкатів” за торгівлю деревами. Сім керівників агролісгоспів підозрюються в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України)”, — розповіли в ДБР.

Фото: Державне бюро розслідувань

Крім того, екскерівник обласного комунального підприємства “Сумиоблагроліс” через те, що не проконтролював дії підлеглих, підозрюється у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Вирішується обрання запобіжних заходів, а також питання щодо повного відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, що ДБР відкрило кримінальні провадження проти голови ЦПК Шабуніна.

Читайте також: