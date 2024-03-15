Окупанти накрили ракетами Одесу: загинули дві людини, всі подробиці атаки

В Одесі через російську ранкову атаку є травмовані люди та загиблі. Окупанти вгатили у курортний район міста.

ТСН.ua все, що наразі відомо про підступний удар.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили об 11:01. В Одесі потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомляли про ракету у напрямку міста. Після цього у місті чули повторний вибух.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів балістичним озброєнням для південних областей. Тому жителів закликали перейти до укриття.

"Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Дані уточнюються", — повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА додав, що на місці удару працюють відповідні служби.

Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти.

"На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місці. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - згодом повідомив деталі Кіпер.

За попередньою інформацією "Думская", одна з ракет потрапила по житловим будинком на півдні міста, спалахнула пожежа.

"За попередніми даними, під час обстрілу постраждало 35 людей", – пише видання.

У Одеській міськраді зазначили, що діти, які перебували в школах та садочках, наразі в безпеці.

Раніше стало відомо, що окупанти вночі влаштували атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.

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