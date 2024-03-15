Окупанти випустили ракети та "Шахеди" по Україні: ППО відпрацювала на відмінно

Сьогодні Україна пережила чергову ворожу атаку. Окупанти знову били ударними безпілотниками.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти атакували Україну застосувавши 27 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил України, було збито 27 ударних БпЛА.

"У ніч проти 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – РФ). У результаті бойової роботи збито 27 дронів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині пролунали потужні вибухи. Один із безпілотників вдарив по житловому будинку, там спалахнула дуже сильна пожежа. Є загиблі та постраждалі.

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