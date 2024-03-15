Відома українська акторка оголилася на сцені театру: "Було страшно"

Українська акторка Валерія Ходос розповіла, як їй довелося оголитися на сцені театру.

Тоді знаменитість грала у виставі "Погані дороги". В одній зі сцен акторка мала постати оголеною. Як зізналась артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", вперше вона мала роздягнутися на репетиції. Ходос ділиться, що це дійсно було страшно. Утім, вона була готовою до цього, адже читала сценарій та знала, на що погоджується.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Вперше - це було страшно, звичайно. Це було на репетиції. Мені кажуть: "Лєро, треба вже спробувати! Готова?". Якби я була не готова, то треба було б відмовлятися. Я ж читала сценарій, розуміла, що там буде. От вперше роздягнутися, а потім ти в історії, ти героїня", - поділилася акторка.

На сцені артистка не відчувала дискомфорт, коли була оголеною. За словами Ходос, тієї миті вона почувалася персонажкою вистави та хотіла відтворити її історію.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Це круто, бо ти почуваєшся дуже крутою в цей момент. Коли ти граєш, ти не думаєш про це. Коли ти граєш, ти живеш історією персонажа. Під час вистави, ти взагалі не думаєш, що ти гола", - додала артистка.

Зазначимо, вистава "Погані дороги" вперше була оприлюднена 2018 року, вона ввійшла до репертуару Київського академічного театру драми і комедії. За роль у картині Валерія Ходос стала лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, раніше Валерія Ходос розповіла, як заробила на автомобіль та власну квартиру у Києві.

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