Терор Херсонщини: росіяни скидають вибухівки та вбивають людей

Обстріли не вщухають ні вдень, ні вночі.

За минулу добу, 28 березня, внаслідок обстрілів військ РФ на Херсонщині загинула людина. Також окупанти поранили ще вісьмох мирних жителів.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби ворог обстрілював Кізомис, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Микільське, Тягинку, Нововоронцовку, Антонівку, Придніпровське, Станіслав, Михайлівку, Львове та місто Херсон.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 21 приватний будинок.

За даними Прокудіна, внаслідок ударів військ РФ зафіксовані влучання в адмінбудівлі, вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, а також гаражні, складські приміщення й автомобілі.

Сьогодні, 29 березня, від самого ранку російські війська атакують з безпілотників жителів Берислава.

Близько восьмої ранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 45-річний чоловік. У нього – вибухова травма, поранення руки та ноги. Потерпілому надали медичну допомогу.

Напередодні російські військові атакували з безпілотників Берислав Херсонської області. Внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель.

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