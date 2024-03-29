Сирський: Наступ на Харків стане фатальним для росіян

Окупанти заявляють про свої наміри захопити Харків. За оцінюваннями низки західних ЗМІ, над Харковом знову нависає загроза російського наступу.

Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Укрінформ" пояснив, чи варто очікувати ворожого наступу.

"Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - сказав він.

Нагадаємо:

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 січня повідомили, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової "буферної зони".

Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків — це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку.

5 січня західні ЗМІ писали, що ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня. За словами журналістів, цілями нещодавніх повітряних атак окупантів були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається "як підготовка до широкомасштабного наступу в найближчі тижні".

Що відомо про можливість повторного наступу РФ на Україну

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак.

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчими місяцями.

ЗМІ з посиланням на джерела у Кремлі повідомили, що Путін планує захопити Харків.

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