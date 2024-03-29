Сырский: Наступление на Харьков станет роковым для россиян

Оккупанты заявляют о своих намерениях захватить Харьков. По оценкам ряда западных СМИ, над Харьковом снова нависает угроза российского наступления.

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью "Укринформ" объяснил, стоит ли ожидать вражеского наступления.

"Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий. У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", — сказал он.

Напомним:

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 9 января сообщили, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине для создания 15-километровой "буферной зоны".

Эксперты считают, что призывы к широкомасштабному наступлению на Харьков — хитрый маневр россиян, чтобы отвлечь украинские силы от возможного вмешательства на Купянском направлении.

5 января западные СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января. По словам журналистов, целями недавних воздушных атак оккупантов были как гражданские здания, так и рассматриваемые военные позиции "как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели".

Что известно о возможности повторного наступления РФ на Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что российские войска могут попытаться осуществить масштабное наступление на Украину в январе-феврале. По его словам, об этом может свидетельствовать подготовка российских призывников, перебрасывание техники и ряд других признаков.

Институт изучения войны сообщил, что российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что Путин планирует захватить Харьков.

Читайте также: