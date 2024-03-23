Пекло на Херсонщині: обстріли, пожежі та загиблі мирні жителі 

Внаслідок обстрілів російськими військами деокупованої території Херсонщини 22 березня 2024 року загинула одна людина, ще троє — поранені.

Про це в Telegram повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, армія РФ за добу обстріляла 20 населених пунктів області.

Російські військові били по житлових кварталах, пошкоджені багатоповерхівка, 14 приватних будинків, сільгосптехніка та автомобілі.

Вже вранці, 23 березня, скинули вибухівку на "Пункт незламності" у Бериславському районі Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушень військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.

Російські війська вночі проти на 23 березня атакували села Білозерської громади Херсонської області, інформує ДСНС України.

Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок. Рятувальникам вдалось загасити пожежу попри повторні обстріли російських військ.

Фото: Управління ДСНС у Херсонській області

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали удару по Зміївці на Херсонщині. Під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель. Чоловік загинув.

Читайте також: