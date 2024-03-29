Росія атакувала ракетами Чернівецьку область: що відомо

Вночі проти п'ятниці, 29 березня, під час тривоги силами ППО було збито над територією Чернівецької області російські ракети.

Про це повідомив очільник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

"Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків", - йдеться у повідомленні.

З його слів, попередньо, минулося без жертв.

Як повідомлялося, під час ракетної атаки вибухи пролунали у низці регіонів. Зокрема, на Хмельниччині, Івано-Франківщині та у Дніпрі.

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