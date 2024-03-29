Польща підняла у повітря винищувачі під час ракетної атаки на Україну

Військові попередили про підвищений рівень шуму через роботу авіації.

Під час ракетної атаки російських загарбників по Україні у Польщі в небо були підняті винищувачі.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Польщі у соцмережі Twitter.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", - повідомили військові.

Військові попередили, що робота авіації може призвести до підвищеного шуму.

"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - повідомили у командуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський посол Сергій Андрєєв залишив територію Польщі після того, як ракета РФ порушила повітряний простір країни.

Крім того, ми раніше інформували, що у Європарламенті відповіли, чому Польща не збила російську ракету над своєю територією.

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