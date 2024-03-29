Польша подняла в воздух истребители во время ракетной атаки на Украину

В ходе ракетной атаки российских захватчиков по Украине в Польше в небо были подняты истребители.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Польши в соцсети Twitter.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены", — сообщили военные.

Военные предупредили, что работа авиации может привести к повышенному шуму.

"Обратите внимание, что польские и союзные самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению шума, особенно в юго-восточной части страны", — сообщили в командовании.

Напомним, ранее сообщалось, что российский посол Сергей Андреев покинул территорию Польши после того, как ракета РФ нарушила воздушное пространство страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Европарламенте ответили, почему Польша не сбила российскую ракету над своей территорией.

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