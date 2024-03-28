Российский посол срочно сбежал из Польши: что произошло

Российский посол Сергей Андреев покинул территорию Польши после того, как ракета РФ нарушила воздушное пространство страны.

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Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию", — отметил Сикорский.

Он заявил, что российское посольство в технической ноте сообщило, что дипломата не будет в стране с 26 марта по 4 апреля.

В настоящее время обязанности посла исполняет временный поверенный в делах посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше резко отреагировали на заявление посла России относительно ракеты и игнорирования вызова в МИД.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам.

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