Российский посол срочно сбежал из Польши: что произошло

Обязанности посла выполняет временный поверенный в делах посольства.
Российский посол Сергей Андреев покинул территорию Польши после того, как ракета РФ нарушила воздушное пространство страны.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию", — отметил Сикорский.
Он заявил, что российское посольство в технической ноте сообщило, что дипломата не будет в стране с 26 марта по 4 апреля.
В настоящее время обязанности посла исполняет временный поверенный в делах посольства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше резко отреагировали на заявление посла России относительно ракеты и игнорирования вызова в МИД.
Кроме того, мы ранее информировали, что Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам.
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