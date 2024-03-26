Польша обсудила с НАТО инцидент с российской ракетой

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу инцидента с российской ракетой, которая заходила в воздушное пространство Польши 24 марта.

Также читайте Атака по Украине: российская ракета залетела на территорию Польши

Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

Во время разговора польский дипломат отметил, что это еще один случай, когда "действию России, продолжающей свою неоправданную и брутальную агрессию против Украины, угрожают и безопасности стран-членов НАТО".

Стороны обсудили также усиление безопасности польского воздушного пространства и воздушного пространства НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша усилит присутствие войск на границе с соседними странами.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше сообщили, почему истребители F-16 не сбили российскую ракету.

Читайте также: