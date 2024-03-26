Захватчики атаковали юг Украины ударными БпЛА

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
Российские захватчики в ночь на 26 марта запустили несколько групп иранских ударных беспилотников на юг Украины.
Об этом сообщали Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
"Шахеды" на Николаев с юга! БпЛА вдоль побережья Николаевщины по направлению к Одесщине", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщили, что все беспилотники были уничтожены по состоянию на 2:40.
Напомним, ранее сообщалось, что кафиры устроили по центральной части Херсона.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ГСЧС показали последствия ракетной атаки на Киев.
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