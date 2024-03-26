Загарбники атакували південь України ударними БпЛА

Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
Російські загарбники в ніч проти 26 березня запустили кілька груп іранських ударних безпілотників на південь України.
Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
"Шахеди" на Миколаїв з півдня! БпЛА вздовж узбережжя Миколаївщини у напрямку Одещини", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що всі безпілотники були знищені станом на 02:40.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.
Крім того, ми раніше інформували, що в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ.
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