Загарбники атакували південь України ударними БпЛА

Російські загарбники в ніч проти 26 березня запустили кілька груп іранських ударних безпілотників на південь України.

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Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

"Шахеди" на Миколаїв з півдня! БпЛА вздовж узбережжя Миколаївщини у напрямку Одещини", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що всі безпілотники були знищені станом на 02:40.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по центральній частині Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що в ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Київ.

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