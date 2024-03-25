Київ обстріляли балістикою: скільки цілей знищено

Наразі відомо про руйнування та постраждалих.
Сьогодні, 25 березня, в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги.
У Повітряних силах повідомили, що знищено дві балістичні ракети.
"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У Києві оголосили повітряну тривогу о 10:29, проте вже за хвилину в місті було чутно звуки вибухів. КМВА повідомляло про роботу ППО в місті.
Уламки внаслідок ракетної атаки пошкодили будинок в Печерському районі. Туди вже виїхали оперативні служби.
У Голосіївському районі у лісосмузі виявили уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.
Згодом з'ясувалося, що в Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.
"Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця", – повідомив мер Віталій Кличко.
"Наразі двоє постраждалих у Печерському районі. Одній жінці надали допомогу на місці. Другу – медики госпіталізували", – додав він.
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