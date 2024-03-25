Киев обстреляли баллистикой: сколько целей уничтожено

Сейчас известно о разрушениях и пострадавших.

Сегодня, 25 марта, в Киеве прогремели взрывы сразу после объявления воздушной тревоги.

В Воздушных силах сообщили, что уничтожены две баллистичные ракеты.

"Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним:

В Киеве огласили воздушную тревогу в 10:29, однако уже через минуту в городе были слышны звуки взрывов. КМВА сообщало о работе ПВО в городе.

Обломки в результате ракетной атаки повредили здание в Печерском районе. Туда уже уехали оперативные службы.

В Голосеевском районе в лесополосе обнаружили обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Впоследствии выяснилось, что в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом.

"Вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места", – сообщил мэр Виталий Кличко.

"Пока двое пострадавших в Печерском районе. Одной женщине оказали помощь на месте. Вторую — медики госпитализировали", — добавил он.