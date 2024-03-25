Атака по Кривому Рогу 12 березня: кількість загиблих зросла

Ще 7 поранених перебувають у лікарні після обстрілу.

Внаслідок російської атаки 12 березня по Кривому Рогу кількість жертв зросла до шести. У лікарні помер 59-річний чоловік.

Про це повідомив у Мережі очільник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

"Лікарі всі ці дні боролися за його життя, оперували, зробили все можливе, але численні травми були не сумісні з життям. Вічна пам'ять… Співчуття рідним та близьким. У лікарнях на сьогодні перебувають ще 7 людей, поранених після того обстрілу - троє з них у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

У місті станом на 25 березня працють усі служби, лікарні та соціальні установи.

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"Аварійні графіки відключень, запроваджені вчора вдень енергетиками, вночі було скасовано. Але ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та павербанки", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 12 березня РФ вдарила по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі.

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