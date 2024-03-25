Атака по кораблях "Ямал" та "Азов": з’явилися супутникові знімки

На зображеннях можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого.

Після атак по великих десантних кораблях РФ "Ямал" і "Азов" в окупованому Севастополі у Мережі з’явилися супутникові знімки з наслідками ракетних ударів.

Супутникові фото опублікував OSINT-аналітик Тайлер Роговей та ресурс kiber_boroshno.

Роговей 24 березня опублікував супутникові знімки у соцмережі X, вказавши, що на них можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень на знімках не помітно. Однак аналітик визнав вірогідне пошкодження суден.

"Один з кораблів відбуксовують до сухого доку, тож, ймовірно, якісь пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів", ‒ зазначив Роговей.

Згодом він додав у дописі, що після поверхневого огляду супутникових знімків з високою роздільною здатністю не було видно жодних явних ознак серйозних пошкоджень десантних кораблів, які були пришвартовані. Однак це не означає, що судна не були уражені, і ця оцінка може змінитися, зазначив аналітик.

Супутниковий знімок після атак по великих десантних кораблях РФ "Ямал" і "Азов" у окупованому Севастополі / Джерело: OSINT-аналітик Тайлер Роговей

Водночас ресурс kiber_boroshno у Telegram також опублікував супутникові знімки кораблів "Азов" і "Ямал" за 22 і 24 березня.

"На ВДК "Азов" видно можливе місце ураження, але точно сказати неможливо. Знімки за 24 березня могли бути зроблені до ураження, час достовірно невідомий", – вказано в повідомленні.

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Супутникоий знімок корабля "Ямал" за 22 і 24 березня / Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Супутниковий знімок корабля "Азов" за 22 і 24 березня / Фото: Telegram-канал kiber_boroshno

Нагадаємо, 25 березня в ГУР Міноборони України повідомили, що характер пошкоджень корабля "Ямал" є критичним: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

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