"Бавовна" в Криму: ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ

Під час ударів по тимчасово окупованому Криму ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ. Третій корабель, що очікує підтвердження - це "Іван Хурс".

Про це в етері телемарафону повідомив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ.

Він також пояснив, що з пошкодженими кораблями ЧФ РФ.

"Стан наразі уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформацію щодо ураження ще однієї одиниці, третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті. Враховуючи пошкодження, можемо сказати, що з 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу Чорноморського флоту - не залишилося жодного", - сказав він.

Окрім того, було уражено будівлю військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневе ураження по паливно-мастильних складах.

"Військово-морська база - це структура, яка забепечує діяльність флоту загалом. Тому це може виявитись не лише зв'язок, а й забезпечення, поточний ремонт і багато питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база. Але станом на зараз можемо зазначити, що операція була успішною, удар було нанесено серйозний, шкода суттєва", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про ураження в Криму великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов". Також влучили в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту.

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