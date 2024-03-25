Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" в Криму: ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ

"Бавовна" в Криму: ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ

Десатний корабель "Ямал" Фото: з відкритих джерел

Втрата десантних кораблів буде суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

Під час ударів по тимчасово окупованому Криму ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ. Третій корабель, що очікує підтвердження - це "Іван Хурс".

Про це в етері телемарафону повідомив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ.

Він також пояснив, що з пошкодженими кораблями ЧФ РФ.

"Стан наразі уточнюється. Наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформацію щодо ураження ще однієї одиниці, третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті. Враховуючи пошкодження, можемо сказати, що з 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише три одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу Чорноморського флоту - не залишилося жодного", - сказав він.

Окрім того, було уражено будівлю військово-морської бази в Севастополі та завдано вогневе ураження по паливно-мастильних складах.

"Військово-морська база - це структура, яка забепечує діяльність флоту загалом. Тому це може виявитись не лише зв'язок, а й забезпечення, поточний ремонт і багато питань, які вирішує безпосередньо військово-морська база. Але станом на зараз можемо зазначити, що операція була успішною, удар було нанесено серйозний, шкода суттєва", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили про ураження в Криму великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов". Також влучили в центр зв'язку та по декількох об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація