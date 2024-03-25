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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають втрат / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і особовий склад, і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 437 390 військових, за останню добу – 640 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 437 390 (+640) осіб 
  • танків ‒ 6887 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 13183 (+25) 
  • артилерійських систем – 10877 (+22) 
  • РСЗВ – 1018 
  • засоби ППО ‒ 726 (+3) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8539
  • (+29)
  • крилаті ракети ‒ 2010 (+18)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47)
  • спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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