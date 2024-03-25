Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти втрачають і особовий склад, і техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 437 390 військових, за останню добу – 640 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 437 390 (+640) осіб
- танків ‒ 6887 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25)
- артилерійських систем – 10877 (+22)
- РСЗВ – 1018
- засоби ППО ‒ 726 (+3)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539
- (+29)
- крилаті ракети ‒ 2010 (+18)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47)
- спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)
Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.
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