Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 437 390 військових, за останню добу – 640 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 25.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 437 390 (+640) осіб

танків ‒ 6887 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 13183 (+25)

артилерійських систем – 10877 (+22)

РСЗВ – 1018

засоби ППО ‒ 726 (+3)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539

(+29)

крилаті ракети ‒ 2010 (+18)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47)

спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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