"Бавовна" в Крыму: ВСУ могли поразить еще один корабль ЧФ РФ

При ударах по временно оккупированному Крыму ВСУ могли поразить еще один корабль ЧФ РФ. Третий корабль, ожидающий подтверждения – это "Иван Хурс".

Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ.

Он также объяснил, что с поврежденными кораблями ЧФ РФ.

"Состояние сейчас уточняется. Сейчас мы можем подтвердить это поражение. Сейчас так же верифицируется информация о поражении еще одной единицы, третьей. Так или иначе, один из этих ВДК уже стоит на заводе на ремонте. Учитывая повреждения, можем сказать, что из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить наше южное побережье, в строю остается только три единицы. А по непосредственно кораблям этого проекта из состава Черноморского флота — не осталось ни одного", — сказал он.

Кроме того, было поражено здание военно-морской базы в Севастополе и нанесено огневое поражение по горюче-смазочным составам.

"Военно-морская база — это структура, которая обеспечивает деятельность флота в целом. Поэтому это может оказаться не только связь, но и обеспечение, текущий ремонт и многие вопросы, которые решает непосредственно военно-морская база. Но по состоянию на сегодня можем отметить, что операция была успешной, удар был нанесен серьезный, ущерб существенный", — добавил он.

Напомним, ВСУ сообщили о поражении в Крыму больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов". Также попали в центр связи и по нескольким объектам инфраструктуры российского Черноморского флота.

Читайте также: