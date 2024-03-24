OSINT сообщили, куда могли попасть ракеты в оккупированном Севастополе

Ракеты Storm Shadow поразили центр связи Черноморского флота РФ.
Поздно вечером 23 марта появились сообщения о ракетной атаке на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает OSINTtechnical в сети Х.
В сообщении указывается, что ракеты Storm Shadow поразили центр связи Черноморского флота РФ.
"Похоже, что по меньшей мере три украинских крылатых ракеты Storm Shadow только врезались в главный центр связи Черноморского флота России", — говорится в сообщении.
Кроме того, данную информацию подтверждает Telegram-канал "Крымский ветер".
Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота РФ по ул. Николая Музыки, 1", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 23 марта в оккупированном Крыму захватчики объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.
Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны РФ сменило командующего Черноморским флотом.
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