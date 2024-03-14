Россия уже неделю не выводит свои ракетоносители в Черное море — ВМС

Российские корабли исчезли из Черного и Азовского морей. Их не выводят на боевое дежурство уже седьмые сутки.

По состоянию на 14 марта, уже седьмые сутки Черноморский флот России не выходит в Черное море, а в Азовском море находится всего один российский корабль, который охраняет Крымский мост.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспильного".

"Фактически сейчас мы не наблюдаем уже седьмые сутки присутствия российских оккупационных кораблей в нашем Черном море. Выполняли они вчера небольшую задачу, восстанавливали там боновые заграждения, но опять-таки именно выходов в море сейчас нет", — отметил он.

В то же время в Азовском море находится один корабль. И тот охраняет Крымский мост.

"Но это с севера (корабль охраняет мост – ред.), с юга – получается так, что сейчас там никого нет", – добавил Плетенчук.

Напомним, российское военное руководство вынуждено эвакуировать ремонтные и логистические мощности Черноморского флота РФ из оккупированного Крыма в Новороссийск на Кубани.

"Быть в Крыму стало слишком опасно для них (россиян – ред.). В западной части Черного моря так же сложно и слишком опасно. Морские дроны топят корабли. Последний пример это катер "Сергей Котов". До этого был большой десантный корабль "Цезарь" Кунников". Соответственно, мы видим, что россияне постепенно переносят мощности Черноморского флота из Крыма в Новороссийск", – сказал военный эксперт Денис Попович.

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