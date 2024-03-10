В ВМС рассказали о боевых кораблях, которые РФ держит в портах Крыма

В портах временно оккупированного Крыма находится минимум военных кораблей Черноморского флота РФ. Там базируются только те суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Они свели это количество (кораблей в Крыму – ред.) к минимуму. Там находятся в основном те единицы, которым не нашлось места в пунктах базирования Новороссийска, Сочи, Туапсе", — сказал он.

Так, в Крыму российские оккупанты держат малый ракетный корабль "Циклон".

"Этот корабль должен быть носителем крылатых ракет, однако его используют для прикрытия противовоздушной обороны. Это тот корабль, который ни разу ракеты запустить не смог... Россияне были вынуждены передислоцировать свои активы в Новороссийск, в частности, свои носители крылатых ракет", — отметил Плетенчук.

Напомним, 5 марта подразделение ГУР атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов Magura V5.

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