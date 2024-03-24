Глава Воздушных сил прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму

Олещук поблагодарил украинских военных за хорошо проведенную боевую работу.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук прокомментировал серию взрывов, прогремевших в оккупированном Крыму.

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Об этом говорится в сообщении на странице командующего Воздушными силами в Telegram.

Олещук поблагодарил украинских военных за хорошо проведенную боевую работу.

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым — наш! Итого – к победе", — отметил Олещук.

В свою очередь, российские захватчики в Крыму заявили об "успешной" работе ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 марта в оккупированном Крыму захватчики объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.

Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны РФ сменило командующего Черноморским флотом.

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