Глава Воздушных сил прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму

Олещук поблагодарил украинских военных за хорошо проведенную боевую работу.
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук прокомментировал серию взрывов, прогремевших в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в сообщении на странице командующего Воздушными силами в Telegram.
Олещук поблагодарил украинских военных за хорошо проведенную боевую работу.
"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым — наш! Итого – к победе", — отметил Олещук.
В свою очередь, российские захватчики в Крыму заявили об "успешной" работе ПВО.
Напомним, ранее сообщалось, что 23 марта в оккупированном Крыму захватчики объявили воздушную тревогу и перекрыли движение по мосту через Керченский пролив.
Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны РФ сменило командующего Черноморским флотом.
Читайте также:
- Россия уже неделю не выводит свои ракетоносители в Черное море.
- Россия теряет Крым: эксперт объяснил, почему Черноморский флот РФ "переезжает" на Кубань
- Буданов интригует новостями об освобождении Крыма: подробности тайной спецоперации