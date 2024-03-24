Разведка США подтверждает, что к теракту в РФ причастна ИД — Reuters

Боевики ИГ сами подтвердили, что информагентству Aamaq, что они организовали теракт в Подмосковье.
У разведки США есть данные о том, что к теракту в РФ причастна террористическая группировка "Исламское государство".
Об этом информирует Reuters.
Неназванный чиновник рассказал, что соответствующие разведданные, имеющиеся в США, указывают на причастность боевиков ИГ к этому теракту.
Кроме того, боевики ИГ сами подтвердили, что информагентству Aamaq, что это они организовали теракт в Подмосковье.
В заявлении в Telegram-канале группировки говорилось, что было совершено нападение на большое собрание христиан в Красногорске возле Москвы.
Напомним, ранее сообщалось, что российский силовик, отрезавший ухо подозреваемому в терроризме, продает свой нож.
Кроме того, мы ранее информировали, что теракт объясняют войной между "Исламским государством" и "борющимися с исламом странами".
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