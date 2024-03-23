Ракетные удары по Севастополю достигли своей цели: видео

Над вечерним городом поднялись столбы огня и дыма на местах "прилетов".

Вечером в субботу, 23 марта, во временно оккупированном городе Севастополе раздались громкие взрывы.

Вскоре Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, что ракетная атака достигла своей цели.

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Над вечерним городом поднялись столбы огня и дыма на местах "прилетов".

Подписчики Telegram-канала "Крымский ветер" сообщают, что попадание было в район бывшего штаба ВМСУ по ул. Руднева, где сейчас находится российская военная часть.

Ракетные удары по Севастополю достигли своей цели

Ранее в оккупированном Крыму захватчики объявили воздушную тревогу, перекрыли движение по мосту через Керченский пролив, а с военного аэродрома Бельбек подняли в воздух истребители.

Сообщалось, что взрывы были слышны в поселке Черноморское, Севастополе и на аэродроме в Бельбеке.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Россия вынуждена перемещать силы своего Черноморского флота из захваченного Крыма в Новороссийск на Кубани.

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