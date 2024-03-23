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Ракетні удари по Севастополю досягли своєї цілі: відео

Ракетні удари по Севастополю досягли своєї цілі: відео

Ракетний удар по російських об'єктах в окупованому Севастополі / Фото: скриншот з відео

Над вечірнім містом здійнялися стовпи вогню та диму на місцях "прильотів".

Увечері в суботу, 23 березня, у тимчасово окупованому місті Севастополі пролунали гучні вибухи. 

Невдовзі Telegram-канали опублікували відео, на якому видно, що ракетна атака досягла своєї цілі. 

Над вечірнім містом здійнялися стовпи вогню та диму на місцях "прильотів". 

Підписники Telegram-каналу "Кримський вітер" повідомляють, що влучання було у район колишнього штабу ВМСУ на вул. Руднєва, де зараз розташована російська військова частина.

Ракетні удари по Севастополю досягли своєї цілі

Ракетні удари по Севастополю досягли своєї цілі

Раніше в окупованому Криму загарбники оголосили повітряну тривогу, перекрили рух по мосту через Керченську протоку, а з військового аеродрому Бельбек підняли в повітря винищувачі.

Повідомлялося, що вибухи було чутно у селищі Чорноморське, Севастополі та на аеродромі у Бельбеку.

Нагадаємо, раніше військовий експерт пояснив, чому Росія змушена переміщувати сили свого Чорноморського флоту з захопленого Криму до Новоросійська на Кубані.

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