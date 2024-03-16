Трюдо нагадав, коли Росія розпочала війну проти України

У десяту річницю незаконної анексії Росією Криму прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо нагадав, що саме тоді, у 2014 році, держава-агресорка розпочала війну проти суверенної України.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогоднішній день нагадує, що війна Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року, а на десятиріччя раніше. Оскільки Путін досі намагається на власний розсуд змінити карту світу, ми залишаємося однозначними: територія України залишиться українською, й ми підтримуватимемо України стільки, скільки буде необхідно”, - наголосив канадський прем’єр.

Вторгнення Росії до Криму Трюдо назвав не просто нападом на вільну й суверенну державу Україну, але й нападом “на заснований на правилах міжнародний порядок та спільні цінності, важливі й для канадців”.

"Путін порушив Статут ООН - основу нашої міжнародної системи - та провів фіктивний референдум, намагаючись легітимізувати свої дії. Після цього розпочалися масові репресії проти мешканців регіону, особливо проти кримських татар", - наголосив прем’єр-міністр Канади.

Він нагадав про широкий перелік запроваджених Канадою санкцій проти Росії, навчання у рамках UNIFIER понад 40 тисяч українських захисників, мільярди доларів військової, гуманітарної та макрофінансової допомоги і пообіцяв подальшу підтримку українського народу та його права на визначення власного майбутнього.

Нагадаємо, Канада відкрита до того, аби відправити свої війська до Україну. Втім, про участь канадських солдатів у бойових діях не йдеться.

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