"Брентфорд" з Ярмолюком у меншості програв аутсайдеру АПЛ (відео)

Вилучення на самому старті зустрічі поставило команду українця у скрутне становище.

"Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка на виїзді поступився "Бернлі" в матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Терф Мур" у місті Бернлі завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі "бджоли" залишилися в меншості – захисник команди Серхіо Регілон за фол отримав пряму червону картку. Тим часом Якоб Бруун Ларсен реалізував пенальті та вивів господарів поля вперед.

На старті другого таймі підопічні Венсана Компані зміцнили свою перевагу в рахунку. На 62-й хвилині точного удару завдав Давід Датро Фофана.

Під завісу матчі "Брентфорду" навіть у меншості вдалося скоротити відставання – на 83-й хвилині гол забив Крістоффер Аєр. Проте врятуватися від поразки гості вже не змогли.

Ярмолюк розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на заміну на 59-й хвилині. Для 20-річного українця це був 17-й поєдинок цього сезону в АПЛ.

Огляд матчу "Бернлі" – "Брентфорд"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Брентфорд" (26 очок) залишився на 15-му місці в АПЛ. "Бернлі" (17 балів) посідає передостанню, 19-ту позицію.

У наступному турі чемпоінату Англії, після міжнародної паузи, команда Ярмолюка 30 березня прийме "Манчестер Юнайтед", а підопічні Компані того ж дня на виїзді зіграють проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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