Трюдо напомнил, когда Россия начала войну против Украины

В десятую годовщину незаконной аннексии Россией Крыма премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что именно тогда, в 2014 году, государство-агрессор начало войну против суверенной Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

“Сегодняшний день напоминает, что война России против Украины началась не 24 февраля 2022 года, а десятилетием раньше. Поскольку Путин до сих пор пытается по своему усмотрению изменить карту мира, мы остаемся однозначными: территория Украины останется украинской, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо”, — подчеркнул канадский премьер.

Вторжение России в Крым Трюдо назвал не просто нападением на свободное и суверенное государство Украину, но и нападением "на основанный на правилах международный порядок и общие ценности, важные и для канадцев".

"Путин нарушил Устав ООН – основу нашей международной системы – и провел фиктивный референдум, пытаясь легитимизировать свои действия. После этого начались массовые репрессии против жителей региона, особенно против крымских татар", – подчеркнул премьер-министр Канады.

Он напомнил о широком перечне введенных Канадой санкций против России, обучении в рамках UNIFIER более 40 тысяч украинских защитников, миллиардах долларов военной, гуманитарной и макрофинансовой помощи и пообещал дальнейшую поддержку украинского народа и его права на определение собственного будущего.

Напомним, Канада открыта для того, чтобы отправить свои войска в Украину. Впрочем, об участии канадских солдат в боевых действиях речь не идет.

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