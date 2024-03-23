Чи можливе наразі призупинення війни: думка Берлінської

Заморозка війни буде так чи інакше, нас до цього буде штовхати Захід. І Росія буде намагатися забрати щобільше до початку цих переговорів.

Про це сказала керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+.

"Це не буде відбуватися стосовно того, хоче цього (призупинення війни - ред.) Марія Берлінська чи ні. Ніхто мене запитувати не буде. Так само як нас, добровольців 14 року, ніхто не запитував про Мінські домовленності і так далі. Але ми говорили про те, що це закінчиться ще більшою війною. Заморозка буде так чи інакше, і нас до цього буде штовхати Захід", – каже вона.

Росія буде намагатися забрати щобільше до початку цих переговорів. Питання в іншому: що вони хочуть Київ і вони робитимуть все, щоб отримати не тільки Київ, а і Тернопіль, і Житомир, і Чернівці, і Львів.

"Тобто для них це питання номер один існування самої імперії. І ці переговори на якийсь час, можливо, просто змінять динаміку бойових дій, але війна не завершиться. Тому що війна буде йти або до розвалу України, або до розвалу імперії. Третього на цей час не дано", – підсумувала вона.

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