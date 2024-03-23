Байден підписав закон про бюджет США та нагадав про допомогу Україні

Президент "чітко заявив", що Конгрес ще не завершив свою роботу.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів, який ув схвалений Конгресом. Крім того, він закликав Палату представників ухвалити рішення про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Також читайте У Палаті представників ініціювали відставку спікера Джонсона – The Hill

Про це повідомляє CNN.

Американський президент "чітко заявив", що Конгрес ще не завершив свою роботу.

"Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування", - сказав Байден, маючи на увазі законопроект щодо фінансування допомоги для України.

Крім того, голова Білого дому заявив, що підписаний закон, який дав можливість уникнути шатдауну, є "угодою, компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі заявили, що поки Конгрес зволікає з допомогою Україні, Путін не сидить склавши руки.

Крім того, ми раніше інформували, що демократи обіцяють проголосувати проти відставки спікера Джонсона, конгресмени назвали умову.

Читайте також: