У Білому домі прокоментували теракт у Підмосковʼї

У США заявили, що Україна не причетна до теракту у Підмосковʼї.

В адміністрації президента США заявили, що немає жодних даних про можливість причетності України до сьогоднішньої стрілянини у російському торговому центрі Crocus City Hall, що у Підмосковʼї.

Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Михайло Комадовський.

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі відповів на запитання журналіста щодо цього питання.

"На даний момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підмосковному Красногірську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов розповів, навіщо диктатор Путін планував кривавий теракт у Росії.

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