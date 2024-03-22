Путін бомбить Бєлгород: росіяни заявляють про руйнування та загиблих

Тепер театр воєнних дій не тільки на території України, а й на території РФ, шкода, що поки що не на всій.

Вибуховий ранок в “БНР”, до того ж вже далеко не перший. Потрощені будинки та автівки, є постраждалі та загиблі — це наслідки їхнього кривавого “руского міра”. Тепер театр воєнних дій не тільки на території України, а й на території Росії. А тим часом гучну заяву зробили представники російського добровольчого корпусу.

Усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Вибуховий ранок в “БНР”

22-го березня в Бєлгороді та Бєлгородському районі було не до кави. В регіоні оголосили ракетну небезпеку. Як повідомило Міноборони РФ, близько 7:30 над Бєлгородською областю засобами ППО збито вісім снарядів РСЗВ “Вампір”. Кадри квітучої “бавовни” у Росії заполонили Мережу.

Схожа ситуація була в Бєлгороді і напередодні. Бєлгород зранку 21 березня традиційно потрапив під обстріл. Атака тривала близько пів години, проте внаслідок неї в місті є багато руйнувань та п'ятеро поранених. На додачу у Бєлгороді зникло світло. Без електрики пʼять тисяч місцевих жителів. Світла нема, а Путін є. Як-то кажуть, за що боролись…

Війна вже на території РФ

Своє слово сказали і добровольці легіону “Свобода Росії”. Після нічної атаки росіян по Києву, що сталася напередодні, саме вони завдали удару по Бєлгороду. Про це під час пресконференції в “Укрінформі” заявив оператор БПЛА, доброволець легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський:

“Після сьогоднішньої нічної атаки по Києву підрозділи легіону “Свобода Росії” також завдали удар БПЛА по Бєлгороду. Відповідно до сьогоднішньої ранкової інформації, 9 військових РФ, які знаходилися на воєнному об'єкті, по якому ми завдали удар, були знищені. І 5 осіб, членів деяких “добровольчих формувань”, також були знищені”.

Загалом в результаті “обмеженої визвольної операції” на території Російської Федерації “Російські визвольні сили” завдали втрат кремлівській армії у розмірі близько двох батальйонів:

“Ми завдали суттєвої, насправді, шкоди ЗС РФ. За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС РФ — 651 військовий, санітарні втрати — 908, взято у полон 37 військових ЗС РФ. Російські визвольні сили знищили 121 одиницю техніки противника, з ладу було виведено 50 одиниць”.

Тепер театр воєнних дій не тільки на території України, а й на території РФ, шкода, що поки що не на всій. За рахунок таких змін, продовження лінії фронту, вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інші ділянки фронту, заявив командир РДК з позивним Whiterex:

“Цілі походу РДК: допомогти ЗСУ перемогти у цій війні, відстояти територіальну цілісність України, а після цього продовжити похід для звільнення рф, підняти стяг РДК над Кремлем і повалити режим, який душить рф десятиліттями”.

Коментарі росіян шокують

Після останніх прильотів у Бєлгороді в Мережі з’явилися коментарі місцевих жителів. Вони реально думають, що “губєрнатар ім паможет”? І ніхто навіть не заікнувся, що все, що зараз коїться в Бєлгороді, це через їхню диктаторську владу та них самих. Через їхню безхребетність та сліпу віру в “рускій мір”.

Підтримуєте кривавий “рускій мір”, — будь-ласка, отримуйте! Про наслідки атаки БПЛА 22 березня відзвітував губернатор Бєлгорода. За його даними, одна жінка загинула, ще кілька людей постраждали. Є руйнування будинків та автомобілів:

“Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. У місті Бєлгороді внаслідок повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено скління в 31 квартирі 5 МКБ, одному приватному житловому домоволодінні та 4 закладах охорони здоров'я. Також постраждало 12 автомобілів, 4 з них повністю згоріли”.

Додамо, що останнім часом кількість обстрілів та ударів безпілотників по Бєлгородській області зросла. За даними МОЗ Бєлгородської області, з 12 по 18 березня внаслідок обстрілів загинули 11 осіб, понад 80 постраждали. Ось такі реалії “руского міра”, який так підтримують на “болотах”.

Впав вертоліт Мі-8. Знову!

А далі про карму, бо вона реально працює. Кажуть, на Бєлгородщині впав Мі-8. Знову. Інцидент стався неподалік кордону з Україною 22 березня. Як ви думаєте, куди летів цей вертоліт? Відповідь очевидна. Пропагандисти пишуть, що вертоліт здійснив жорстке приземлення неподалік від селища Ровеньки. На борту перебувало четверо осіб, вони отримали травми, а сам вертоліт зазнав механічних пошкоджень. І, звичайно, офіційно влада РФ не поспішає коментувати інцидент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БАБАХ! ВИБУХИ! Путін бомбить Бєлгород! Люди хочуть тікати, але “є робота”!

Читайте провідні новини дня: