У Росії впав вертоліт Мі-8: що відомо

Учора, 21 березня, у Росії впав вертоліт Мі-8. Пілот постраждав.

Про це пише ASTRA з посиланням на власне джерело.

"Вертоліт МІ-8 МО РФ здійснив жорстку посадку в районі селища Ровеньки Бєлгородської області. Пілот поранений", – зауважується у повідомленні.

Нагадаємо, ідентична подія трапилася у травні 2023 року у Бєлгородській області. Там міг впасти російський вертоліт Мі-8. Авіакатастрофа сталася поблизу населеного пункту Прохорівка, що за 100 км від кордону України.

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