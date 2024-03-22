В России упал вертолет Ми-8: что известно

Вчера, 21 марта, в России упал вертолет Ми-8. Пилот пострадал.

Об этом пишет ASTRA со ссылкой на собственный источник.

"Вертолет МИ-8 МО РФ совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области. Пилот ранен", – отмечается в сообщении.

Напомним, идентичное событие произошло в мае 2023 года в Белгородской области. Там мог упастьроссийский вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла вблизи населенного пункта Прохоровка, что в 100 км от границы Украины.

Читайте ведущие новости дня: