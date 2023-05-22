В Белгородской области упал российский Ми-8

Российские паблики утверждают, что падение вертолета не связано с событиями, происходящими сейчас на Белгородщине.

В Белгородской области мог упасть российский вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла вблизи населенного пункта Прохоровка, что в 100 км от границы Украины.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

"Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным источника, вероятно, речь идет о Ми-8. При этом место вероятного падения находится примерно в 100 км от границы", — говорится в сообщении.

Авторы паблика утверждают, что падение вертолета не связано с так называемым проникновением "ДРГ".

"Освобождение" Белгородщины РФ

Напомним, после обеда 22 мая Легион "Свобода России" заявил об "освобождении" первой деревни в Белгородской области — Козинка. Позже сообщили, что уже прошли деревню Гора-Подол и "штурмуют" Грайворон. По информации ЗМП, на всей территории Белгородщины ввели план "перехвата".

В Кремле отреагировали на события в Белгородской области. Спикер российского диктатора Песков заявил, что Путину уже доложили о ситуации, и "российские силы выдавливают диверсантов".

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