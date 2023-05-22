В Харькове слышны взрывы: что известно

Власти Харьковщины призывают местных быть в безопасных местах.
В Харькове в понедельник, 22 мая, раздались взрывы. Местные власти сообщили, что российские террористы наносят ракетные удары по региону.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал Синегубов.
Жители Харькова сообщают, что после объявления воздушной тревоги слышали по меньшей мере два взрыва. По данным мониторинговых телеграмм-каналов, российская террористическая армия наносит удары по мирному городу ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Напомним, российские террористы 21 мая в очередной раз обстреляли село Циркуны под Харьковом. Одна из ракет попала в землю, есть пострадавший местный житель.
Также 18 мая во время обстрела Циркунов в пригороде Харькова погиб 52-летний мужчина.
Читайте также:
- Бои за Бахмут: в ГУР объяснили, чего ждать после "вывода" Пригожиным подразделений ППК "Вагнер"
- В Кремле отреагировали на ситуацию в Белгородской области и заявили, что "доложили Путину"
- Украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет Ми-24