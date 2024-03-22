Перші українські пілоти закінчили льотну підготовку у Британії: що далі

Грант Шаппс зазначив, що пілоти пройшли одне з найкращих доступних навчань і тепер на крок ближчі до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна.

Перші 10 українських пілотів пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Великої Британії та закінчили льотну школу.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

10 українських пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії. Тепер вони перейдуть до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС, ці пілоти пройшли одне з найкращих доступних навчань і тепер на крок ближчі до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна", – заявив держсекретар з питань оборони Британії Грант Шаппс.

Він зазначив, що Україна використовує свої Повітряні сили " із руйнівним ефектом, принижуючи Чорноморський флот Росії та завдаючи серйозної шкоди його штабу".

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"Ця віха є ще одним кроком вперед для повітряних можливостей України – разом із нашими союзниками ми показуємо, що й надалі будемо підтримувати Україну", – зазначив Шаппс.

У британському уряді також процитували одного з українських пілотів, який пройшов навчання.

"Мені сподобалося бути у Сполученому Королівстві та брати участь у цій навчальній програмі. Курс був складним і приємним, це зробило мене кращим пілотом. Я вдячний Великій Британії за підтримку України, а також особисто вдячний інструкторам Королівських ВПС за те, що вони підготували мене до майбутнього", – висловився український пілот.

Нагадаємо, на початку березня тепер уже ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, на якому етапі навчання українських пілотів. Він сказав, що льотчики вже відпрацьовують тактичні прийоми на F-16. Зокрема, йдеться про завдання ударів по цілях.

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