F-16 для України: коли надійдуть перші винищувачі

Україна може отримати обіцяні F-16 вже цього літа. Йдеться про винищувачі від Данії та Нідерландів.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише Reuters.

"Я переконана, що ми почнемо постачання F-16 цього літа", – стверджує вона.

Вона додала, що є відповідний графік, згідно з яким спершу літаки передасть Данія. Вже у другій половині року до України надійдуть нідерландські винищувачі.

Раніше авіаексперт пояснив, у якому випадку F-16 забезпечать паритет у повітрі.

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