F-16 для Украины: когда поступят первые истребители

Есть соответствующий график поставки.
Украина может получить обещанные F-16 уже этим летом. Речь идет об истребителях от Дании и Нидерландов.
Об этом заявила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет Reuters.
"Я убеждена, что мы начнем поставки F-16 этим летом", – утверждает она.
Она добавила, что есть соответствующий график, согласно которому самолеты передаст Дания. Уже во второй половине года в Украину поступят нидерландские истребители.
Ранее авиаэксперт объяснил, в каком случае F-16 обеспечат паритет в воздухе.
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