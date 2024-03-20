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F-16 для Украины: когда поступят первые истребители

F-16 для Украины: когда поступят первые истребители

Истребители F-16 / Фото: ТСН.ua

Есть соответствующий график поставки.

Украина может получить обещанные F-16 уже этим летом. Речь идет об истребителях от Дании и Нидерландов.

Об этом заявила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет Reuters.

"Я убеждена, что мы начнем поставки F-16 этим летом", – утверждает она.

Она добавила, что есть соответствующий график, согласно которому самолеты передаст Дания. Уже во второй половине года в Украину поступят нидерландские истребители.

Ранее авиаэксперт объяснил, в каком случае F-16 обеспечат паритет в воздухе.

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