Увеличит ли Россия атаки дронами "Ланцет" — прогноз аналитика

Российские оккупационные войска в сутки в среднем запускают до 10 беспилотников "Ланцет", при этом подразделения ВСУ адаптировались к этой угрозе и уничтожают до 80% таких боеприпасов. Ввиду их дорогостоящего производства по сравнению с FPV-дронами нет оснований ожидать массовых атак "Ланцетами" в ближней зоне боевых действий.

Такое мнение высказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, по состоянию на март 2024 г. показатель уничтожения российских беспилотников "Ланцет" вырос, а комплекс мер противодействия увеличил коэффициент полезного действия. В то же время заверения российских пропагандистов о крупномасштабном производстве этих дронов не оправдались.

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Кроме того, как отметил Коваленко, "Ланцет" является дорогостоящим средством поражения по сравнению с FPV-дронами, поэтому количественное соотношение их применения составляет 1 к 15.

"Это подтверждает тот факт, что FPV-дроны в ближнем радиусе станут основным средством поражения с воздуха, а вот "Ланцеты" будут оставаться ограниченным средством поражения в средней зоне", — резюмировал он.

Напомним, летом 2023 года российские пропагандисты показали репортаж о производстве дронов-камикадзе "Ланцет". Пропагандистские Telegram-каналы сразу подхватили эту новость и сообщили, что производство этих дронов-камикадзе выросло втрое. Якобы уже произведено 200 тысяч "ланцетов", а всего вскоре будет миллион.

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