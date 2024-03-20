Харьков второй раз за сегодня под ударом РФ: в городе снова раздаются взрывы

По информации мониторинговых Телеграмм-каналов, Харьков находился под ракетным ударом, предварительно ракет "Искандер-М".
Поздно вечером, 20 марта, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом. В городе снова раздаются взрывы", — отметил он. Других деталей Терехов не сообщил.
ТСН.ua отслеживает ситуацию.
Напомним, что в результате утренних обстрелов Харькова уже 5 погибших и пятеро пропавших без вести. Предварительно, погибшие – это две женщины и три мужчины. По Харькову враг бил ракетой Х-59.
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