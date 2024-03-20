Путин проиграл выборы в 18 странах мира

По официальным данным, всего за границей проголосовали почти 400 тысяч россиян.

В 15 странах Европы, а также в Парагвае, Аргентине и Израиле большинство российских избирателей не отдали свои голоса за Владимира Путина на так называемых выборах президента Российской Федерации.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на окончательные результаты голосования на участках за рубежом, опубликованные российским ЦИК.

В упомянутых странах россияне проголосовали за представителя партии "Новые люди" Владислава Даванкова.

Однако, по официальным данным, Владимир Путин за рубежом получил голоса более 72% избирателей. На втором месте Владислав Даванков с более чем 16,5% голосов. Николай Харитонов из КПРФ набрал чуть более 2%, а представитель ЛДПР Леонид Слуцкий – менее 2%.

Всего за границей проголосовали около 400 тысяч россиян.

Напомним, 18 марта Центральная избирательная комиссия РФ подвела итоги "выборов" президента после обработки всех поступивших протоколов. При итоговой явке избирателей в 77,44% по стране, 87,28% голосов набрал Путин.

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