“Выборы” Путина: в NYT назвали 5 громких выводов из победы диктатора

Ожидается, что Путин использует масштаб своей победы для дальнейшей агрессии в Украине. Многие россияне не знают, что будет дальше.

В России прошли президентские “выборы”, на которых Владимир Путин одержал победу с показателем более чем в 87% голосов. Он цинично заявил, что голосование отражает стремление к "внутренней консолидации", которая позволит РФ "эффективно действовать на линии фронта", а также в других областях, таких как экономика.

Издание The New York Times приводит пять выводов, которые можно сделать из победы Путина.

71-летний диктатор теперь будет президентом, по меньшей мере, до 2030 года, вступая на пятый срок в стране, чья Конституция якобы ограничивает количество президентов двумя. Издание пишет, что голосование, первое со времени полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, преследовало цель как создать общественный мандат на войну, так и восстановить имидж Путина как воплощение стабильности. Тем не менее, россияне несколько встревожены тем, какие изменения могут принести голосование.

1. Хотя победа Путина была заранее определена, его показатели превзошли все ожидания

Существует закономерность в президентских голосованиях с участием Путина: его результаты каждый раз становятся лучше. В 2012 году он получил 63,6% голосов, а в 2018 году, после продления президентских полномочий до шести лет, – 76,7%. Эксперты ожидали, что в этот раз Кремль получит результат около 80%, но Путин получил еще больший процент ближе к 90%, хотя подсчет голосов еще не был окончательным.

Лояльные оппозиционные партии почти не зарегистрировались. Ни один из трех других кандидатов, допущенных к голосованию, не получил больше пяти процентов голосов.

Президентские выборы в России уже давно являются средством для того, чтобы вся система выглядела легитимной. Но такое большое преимущество Путина, который переработал Конституцию, чтобы позволить ему оставаться в Кремле до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, рискует подорвать этот авторитет. Это может вызвать вопрос все более авторитарном Кремле о том, зачем России нужны такие имитационные упражнения.

2. Кремлю не удалось полностью достичь того образа национального единства, к которому он стремился

Путин всегда стремится создать образ политической стабильности и контроля, который тщательно отрежиссированные президентские голосования призваны отшлифовать. Но на этот раз произошли три события, связанные с оппозиционной политикой, омрачившими этот образ.

Первый был в январе, когда тысячи россиян по всей стране выстроились в очереди, чтобы подписать петиции, необходимые для включения Бориса Надеждина, ранее выступавшего против войны в Украине малоизвестного политика в избирательные бюллетени. Кремль не допустил его до выборов.

Затем в феврале в арктической тюрьме внезапно умер Алексей Навальный, самый ярый политический оппонент Путина. Тысячи скорбных, пришедших на его похороны в Москве, скандировали против Путина и войны, и даже во время голосования люди продолжали возлагать цветы на его могилу.

Организация Навального одобрила план массового выхода избирателей в полдень в знак молчаливого протеста против Путина и войны. Вдова Навального, Юлия Навальная, голосовавшая в посольстве России в Берлине, сказала, что вписала имя своего мужа в бюллетень, и поблагодарила всех, кто ждал в длинных очередях в рамках акции протеста.

Но было трудно понять, как протест может превратиться в какое-то устойчивое движение, особенно перед лицом репрессивных мер, которые ужесточаются после начала войны в Украине в феврале 2022 года. Например, правительство Путина задержало сотни людей, публично оплакивавших Навального.

3. Путин будет претендовать на народный мандат на продолжение войны в Украине

Кампания Путина и само голосование были обрамлены войной. Его декабрьское заявление о том, что он будет баллотироваться на следующий срок, прозвучало в ответ на вопрос ветерана войны, который обратился к нему с призывом баллотироваться. Символ выборов – галочка в сине-бело-красных цветах русского флага – напоминал букву “V”, которая также иногда используется для демонстрации поддержки русских солдат.

Голосование проходило в оккупированных регионах Украины, хотя Россия не полностью контролирует четыре области, которые она аннексировала. Наблюдались элементы принуждения, когда работники избирательных участков приносили урны для голосования на дом в сопровождении вооруженного солдата. В оккупированных регионах преимущество Путина было даже выше, чем в самой России.

Путин никогда не признавал, что он начал войну, вторгнувшись в Украину. По его словам, он был вынужден провести "специальную военную операцию", чтобы предотвратить использование Западом Украины как троянского коня для подрыва России.

Он описал явку на выборах, которая составила более 74 процентов из более 112 миллионов зарегистрированных избирателей, как "обусловленную тем, что мы вынуждены в буквальном смысле слова, с оружием в руках, защищать интересы наших граждан, нашего народа".

4. Война и дальше будет оставаться главным принципом для Кремля

В своем ежегодном обращении к нации в феврале, ставшем главной речью его предвыборной кампании, Путин пообещал и оружие, и масло, утверждая, что Россия может преследовать свои военные цели, даже инвестируя в экономику, инфраструктуру и такие давние цели, как увеличение численности российского популяция.

По данным правительственной статистики, в 2023 году экономика страны выросла на 3,6 процента, что составляет около 40 процентов государственных расходов на военные нужды. Производство боеприпасов и других материальных средств процветает.

Путин также предложил, чтобы ветераны войны составили ядро "новой элиты" для управления страной, поскольку их служба доказала их приверженность лучшим интересам России. Ожидается, что это предложение ускорит тенденцию выражения государственными служащими мышечного патриотизма, особенно в связи с тем, что Путин стремится заменить своих старших союзников молодым поколением.

5. Россияне озабочены тем, что будет дальше

Период после любых президентских выборов – это время, когда Кремль обычно вводит непопулярную политику. К примеру, после 2018 года Путин повысил пенсионный возраст. Россияне размышляют над тем, не за горами ли новая военная мобилизация или усиление внутренних репрессий.

Россия аннексировала более 18 процентов украинской территории, а линия фронта остается статической уже несколько месяцев. Ожидается, что любое новое российское наступление состоится в теплые, сухие летние месяцы, и российские военные могут попытаться увеличить контролируемую ими территорию перед любыми предстоящими переговорами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 17 марта прокомментировал проведение "выборов" в России.

По его словам, российский диктатор "просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно, и нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть".

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