Санду прокомментировала атаку БпЛА на воинскую часть в Приднестровье

Президент говорит о провокации.

Президент Молдовы Майя Санду считает "провокацией" сообщения о том, что якобы дронами атаковали воинскую часть в Приднестровье.

Об этом она заявила во время пресс-конференции, сообщает ЛІГА.net.

"По той информации, которую мы имеем, это сродни провокации для поддержания напряжения и страха среди людей", — высказалась президентка.

Санду также заявила, что разделяет мнение правительства Молдовы о том, что Украина не имеет отношения к этому событию. К слову, молдавское Бюро реинтеграции назвало сообщение об ударе БпЛА "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".

Напомним, накануне, 17 марта, в Приднестровье заявили, что разразился вертолет на территории воинской части армии РФ. Представители так называемой местной власти говорят, что причиной инцидента был удар дрона-камикадзе.

Представитель украинского ГУР Андрей Юсов назвал атаку беспилотником воинской части в Приднестровье "российской провокацией". Он отмечает, что Москва манипулирует в информационном пространстве для нагнетания обстановки.

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