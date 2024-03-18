Санду прокоментувала атаку БпЛА на військову частину у Придністров'ї

Президентка каже про провокацію.

Президентка Молдови Майя Санду вважає "провокацією" повідомлення про те, що нібито дронами атакували військову частину в Придністров'ї.

Про це вона заявила під час пресконференції, повідомляє ЛІГА.net.

"За тією інформацією, яку ми маємо, це схоже на провокацію для підтримування напруги та страху серед людей", - висловилася президентка.

Санду також заявила, що поділяє думку уряду Молдови про те, що Україна непричетна до цієї події. До слова, молдавське Бюро реінтеграції назвало повідомлення про удар БпЛА "спробою спровокувати страх та паніку у регіоні".

Нагадаємо, напередодні, 17 березня, у Придністров’ї заявили, що вибухнув вертоліт на території військової частини армії РФ. Представники так званої місцевої "влади" кажуть, що причиною інциденту був удар дрона-камікадзе.

Представник українського ГУР Андрій Юсов назвав атаку безпілотником військової частини у Придністров'ї "російською провокацією". Він наголошує, що Москва маніпулює в інформаційному просторі саме для нагнітання обстановки.

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