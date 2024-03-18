Усе прикордоння горить: на Сумщині з Великої Писарівки вивезли усіх дітей (відео)

Зараз прикордоння горить та перебуває під обстрілами, ворог намагається стерти все у громадах Сумщини, зазначає волонтерка Катерина Андрєєва.

Російські окупаційні війська скинули на Сумщині кілька сотень авіабомб, унаслідок чого зруйновано мости. З Великої Писарівки, яка потрапила під ворожі обстріли, евакуювали всіх дітей.

Водночас кількість людей, які залишилися біля кордону в пʼятикілометровій зоні прикордоння, залишається невідомою через відсутність зв'язку. Про це повідомила кореспондентка "Радіо Свобода" Альона Яцина.

Журналістка розповіла, що там нема транспортного сполучення, оскільки за останній тиждень путінська армія атакувала громаду кількома сотнями керованих авіабомб. Унаслідок цього всі мости через річки в громаді були знищені, і тепер неможливо дістатися до сіл.

"Немає транспортного сполучення, адже за тиждень скинули на громаду кілька сотень керованих авіабомб. Знищили всі мости через річки в громаді, і до сіл дістатися неможливо. Тобто, ймовірно, там залишаються люди і, зокрема, діти", – каже кореспондентка.

За даними поліції, станом на 17 березня з Великописарівської громади евакуювалося 190 осіб, серед яких 26 дітей.

Що відбувається нині на півночі Сумської області

Волонтерка Катерина Андрєєва розповіла "Громадському радіо" про ситуацію на Сумщині: люди евакуюються під вибухами, волонтери рятують людей та тварин, а росіяни намагаються знищити прикордонні громади.

"Зараз усе прикордоння горить. Ворог намагається стерти все у наших громадах... Зараз старий дідусь бере свій трактор, чіпляє білий прапор і намагається евакуювати всіх людей, які ще мають змогу виїхати. Все це відбувається під обстрілами. Діти тікають з батьками під шаленими вибухами, беруть на руки хом’яків, котів, собак, дають їм теж шанс на життя. Втомлені військові тримають наші кордони. Окрема група людей – це волонтери, які на безоплатній основі під обстрілами рятують людей, тварин...", – розповіла Андрєєва.

Наслідки російського авіаудару по Великій Писарівці на Сумщині

Нагадаємо, що у неділю, 17 березня, місто Ворожба на Сумщині двічі потрапляло під обстріл "градів" російської армії.

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